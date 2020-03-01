YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor’u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor’u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme’ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.
Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx
Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu xx, Ünal Nariç xx, İsrafil Vural xx, Mustafa Aydın xxx, Cankat Yalçın xxx, Ömer Mete xx (Dk.65 Niyazi Türkan xx), Eme Altınalana xx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xx, Ömer Bozkuş xxx
Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş xx, Hüseyin Can Taş xx ((Dk.70 Hamza Efe xx), Orhan Şahin xxx, İsmail Aydoğdu xx (Dk.68 Ömer Yıldız x), Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Emre Ulu xx (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir x), Mustafa Yeşil xx, Erman Deveci xxx
Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Trabzon yerel basınında Çaykur Rizespor galibiyetinin yankıları

Trabzon yerel basınında Çaykur Rizespor galibiyetinin yankıları

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.