OSB Başkanı Bahar: “1 yıl daha öteleme talep ediyoruz”

Eylül ayının gelmesinin, sonbahara ertelenen kredi, vergi ve prim ödemeleri nedeniyle özel sektörün endişelerini arttırdığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, işletmelerin henüz bu ödemeleri yapacak güce erişmediğini kaydederek, Antalya firmaları için 1 yıl daha öteleme talebinde bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, korona virüs tehdidinin sürmesi nedeniyle, pandemi öncesi potansiyelini yakalayamayan, dolayısıyla da ekonomik zorluklarla boğuşmaya devam eden özel sektörün, sonbahara ötelenen Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait kredi, vergi ve prim ödemelerinin ağırlığını şimdiden hissetmeye başladığını söyledi. Ali Bahar, ötelemeyle ilgili kararın olabilecek en kısa sürede alınarak açıklanmasının piyasalara moral aşılayacağını belirterek, ekonomideki toparlanma sürecinin bu karar ile ivmeleneceğini vurguladı. Ayrıca firmaların bu ödemeleri yapacak güce henüz tam anlamıyla erişmediğine dikkat çeken Bahar, “Türkiye’nin ikinci çeyrekteki ekonomik performansı hizmet sektöründe yüzde 25, sanayi sektöründe yüzde 16,5 daralmayı işaret etmektedir ki bu iki veri Antalya ile birebir uyumludur. Antalya ekonomisi pandemi nedeniyle en az dörtte bir oranında küçülmüştür. Ağustos ayı itibariyle başlayan turizm faaliyetlerinden elde edilecek gelir, Antalya ekonomisinin düzelmesine yetmeyecektir. Hazırlıksız yakalandığımız ve böylesi büyük kayıplara neden olan bu süreç, mevcut potansiyel ile sübvanse edilemez. Açılan yaralar henüz kapanmamışken, şirketlerimizin ve esnafımızın omuzlarına ek bir yük bindirmemek, Antalya ekonomisinin hayrına olacaktır” dedi.