OSBÜK Bölge Müdürleri Toplantısı Kayseri OSB’de yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge Müdürleri 2020 Mart ayı Komisyon Toplantısı Kayseri OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya OSBÜK Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Ata, Ergene 2. OSB Bölge Müdürü Burçin Çolakoğlu, Beylikdüzü OSB Bölge Müdürü Muhammet Divli, Dilovası OSB Bölge Müdürü Erol Karaaytu, Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz, ASO 2.OSB Bölge Müdürü Ayhan Özer, Mersin Tarsus OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Diyarbakır OSB Bölge Müdürü Mehmet Özer, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Adana OSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar katıldı. Organize sanayi bölgelerinin sorunlarının görüşülmesi, çözümlerin önerilmesi ve bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen aylık rutin olarak düzenlenen toplantının açılışında Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Projeleri hakkında özet bilgiler verdi ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Üyesi ve Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak tarafından Kayseri OSB tanıtımı ile başlayan toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Toplantı sonrası, heyet halinde Kayseri OSB’nin uygulamaya dönük projeleri arasında yer alan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Güneş Enerji Santrali, İtfaiye, Arıtma Tesisi gibi projeler yerinde gezilerek, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak tarafından ayrıntılı bilgiler verildi.



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