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OSBÜK "OSB Yıldızları Araştırması"nın ikincisini düzenliyor

22.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OSBÜK "OSB Yıldızları Araştırması"nın ikincisini düzenliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından geçen yıl ilki yapılan "OSB Yıldızları Araştırması"nın ikincisi için müracaatlar başladı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSB Yıldızları Araştırması'na ilişkin bilgi verdi.

OSB'lerdeki 67 bin sanayi işletmesini, tamamen gönüllülük esasıyla yapılan OSB Yıldızları Araştırması'na katılmaya davet eden Kütükcü, araştırmanın OSB'lerdeki sanayi işletmelerini Türkiye'ye ve dünyaya anlatacak referans niteliğindeki ilk ve tek çalışma olduğunu vurguladı.

Kütükcü, firmaların araştırma kapsamında değerlendirileceği kategorilere değinerek, "OSB Yıldızları Araştırması ile ülkemizin 81 ilinde OSB'lerimizde üretim yapan katılımcı sanayicilerimiz 12 farklı kategoride değerlendirilecek. Araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

- Son başvuru tarihi 30 Eylül

Araştırmanın bu yıl Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yapıldığını belirten Kütükcü, araştırmaya ilişkin detaylı bilgilere https://osbyildizlari.osbuk.org adresinden ulaşılabileceğini ve başvuruların da yine aynı adresten yapılacağını kaydetti.

Kütükcü, araştırmanın son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu bildirdi.

Değerlendirmeler sonucunda, 2021 verilerine göre OSB'lerde en fazla net satış (ciro) değeri oluşturan, ihracat yapan, kadın istihdamı yaratan, istihdam oluşturan, stajyer istihdamı yaratan ve AR-GE yatırımı yapan ilk 100 firma tespit edilecek. Ayrıca, 2020-2021 yılı değişimine göre bu kategorilerde en fazla artış oranına ulaşan ilk 100 firma da belirlenecek.

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