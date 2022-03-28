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Oscar'da Nicole Kidman'ın dehşet anları! Twitter'da gündem oldu

28.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94. Oscar Ödüllerinde Nicole Kidman'ın , Will Smith'in Chris Rock'ı tokatladığı anda yaşadığı dehşet sosyal medyada gündeme oturdu. 54 yaşındaki aktrisin şoke olduğu an kısa süre sonra Twitter'da viral oldu. Hayranları Nicole Kidman'ın tepkisinin evrensel olduğunu söyledi.

Oscar'da Nicole Kidman'ın dehşet anları! Twitter'da gündem oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören, bu sene ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla düzenlendi.

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Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

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Nicole Kidman'ın , Will Smith'in Chris Rock'ı tokatladığı anda yaşadığı şok kısa sürede sosyal medyada viral haline geldi.

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Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kidman'ın tepkisinin evrensel olduğunu söyledi.

Bir kişi, "Nicole Kidman, Will Smith'in Chris Rock'ı Tokatlamasına En İyi Tepki dalında Oscar'ı kazanmalı" diye tweet attı.

Bir kişi de: 'Nicole Kidman ve kocası, Will Smith'in Chris Rock'ı tokatlamasını izlerken ön sırada oturuyorlar.'

Şaşırtıcı olayın ardından Twitter'da 'Nicole Kidman o anda hepimizdi' yorumuyla trendlere girdi.

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Nicole Kidman
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