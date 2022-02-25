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Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, Rusya'yı protesto etti!

25.02.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etti. Ünlü aktör, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "bir vahşet" olduğunu kaydetti.

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, Rusya'yı protesto etti!

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye katılan Bardem, basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın egemenliğinin bir ihlalidir. Putin'i bu tavrıyla emperyalist bir ideolojiye sahip, çarlığa özenen ve aşırı milliyetçi biri olarak görüyorum." dedi.

Gösteri yapan Ukraynalılara destek vermek için eyleme katıldığını söyleyen Bardem, Rusya'nın işgalinin her savaş gibi büyük bir mülteci dalgası yaratacağını, bu insanlık suçunun önlenmesi için uluslararası toplumun tüm çabayı göstermesi gerektiğini belirtti. (AA)

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Rusya
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