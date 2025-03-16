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Osimhen bir kez daha Galatasaray'lı taraftarların gönlünde taht kurdu! Devre arasında yaşanan gerçekler ortaya çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 13:58
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Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, sadece attığı gollerle değil, sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor. “Şampiyonluk benim kişisel meselem” diyerek Galatasaray’da kalmayı seçen Nijeryalı futbolcunun, devre arasında astronomik bir teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Osimhen bir kez daha Galatasaray'lı taraftarların gönlünde taht kurdu! Devre arasında yaşanan gerçekler ortaya çıktı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, gösterdiği üstün performansla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ligde 20 gole ulaşan Nijeryalı futbolcu, Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak taraftarları mest etti. Hem attığı goller hem de saha içindeki liderliğiyle dikkat çeken Osimhen, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında zirveye taşımaya devam ediyor.

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Milliyet'in haberine göre Ocak Ayı transfer döneminde Osimhen'e talip olmuş bir futbol kulübü var. Ancak Osimhen bu teklifi hiç düşünmeden reddetmiş.

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Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetiminin, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduğu, ancak transfer sürecinde nihai kararın Osimhen’e ait olacağı ifade edildi. Nijeryalı golcünün Galatasaray’a olan bağlılığı, sarı-kırmızılı yönetimi bu süreçte daha da motive etti.

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Suudi Arabistan futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Al Hilal, dünya futboluna yaptığı dev transferlerle dikkat çekiyor. Devre arasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için 40 milyon euroluk teklifte bulunmuş ancak Osimhen tereddüt etmeden teklifi geri çevirmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Al Hilal galatasaray suudi arabistan ligi devre arası transfer dönemi Victor Osimhen
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