Osimhen bir kez daha Galatasaray'lı taraftarların gönlünde taht kurdu! Devre arasında yaşanan gerçekler ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, gösterdiği üstün performansla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ligde 20 gole ulaşan Nijeryalı futbolcu, Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak taraftarları mest etti. Hem attığı goller hem de saha içindeki liderliğiyle dikkat çeken Osimhen, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında zirveye taşımaya devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre Ocak Ayı transfer döneminde Osimhen'e talip olmuş bir futbol kulübü var. Ancak Osimhen bu teklifi hiç düşünmeden reddetmiş.

Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetiminin, 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduğu, ancak transfer sürecinde nihai kararın Osimhen’e ait olacağı ifade edildi. Nijeryalı golcünün Galatasaray’a olan bağlılığı, sarı-kırmızılı yönetimi bu süreçte daha da motive etti.

Suudi Arabistan futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Al Hilal, dünya futboluna yaptığı dev transferlerle dikkat çekiyor. Devre arasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için 40 milyon euroluk teklifte bulunmuş ancak Osimhen tereddüt etmeden teklifi geri çevirmiş.