Osimhen'den Barcelona iddialarına yanıt! Transferi hakkında net konuştu...

Kulüpte herkesin bir rolü olduğunu dile getiren Osimhen, "Başkanından teknik ekibine herkesin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aşçımız da temizlikçimiz de kim hangi görevde olursa olsun çalışanlar oyunculara destek oluyor. Çok geç saatlerde bile bize yardımcı oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Nijeryalı santrfor, kendisinin İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi, "Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum" dedi.

ÜÇ ÇOCUĞA HIRKASINI HEDİYE ETTİ

Victor Osimhen'in röportajının bitmesinin ardından 3 çocuk "Karma Alan"a girdi. Çocuklar, arkasından bağırarak Victor Osimhen'e ulaşmaya çalıştı. Osimhen, güvenliklerin engellemesine rağmen çocukların yanına giderek onlara sarıldı ve hırkasını hediye etti.