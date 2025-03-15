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Osimhen'den Barcelona iddialarına yanıt! Transferi hakkında net konuştu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 08:21
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyledi. Nijeryalı süper yıldız, Barcelona trasfer iddialarına da yanıt verdi.

Osimhen'den Barcelona iddialarına yanıt! Transferi hakkında net konuştu...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kulüpte herkesin bir rolü olduğunu dile getiren Osimhen, "Başkanından teknik ekibine herkesin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aşçımız da temizlikçimiz de kim hangi görevde olursa olsun çalışanlar oyunculara destek oluyor. Çok geç saatlerde bile bize yardımcı oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Nijeryalı santrfor, kendisinin İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddialarına ise şöyle cevap verdi, "Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum" dedi.

ÜÇ ÇOCUĞA HIRKASINI HEDİYE ETTİ

Victor Osimhen'in röportajının bitmesinin ardından 3 çocuk "Karma Alan"a girdi. Çocuklar, arkasından bağırarak Victor Osimhen'e ulaşmaya çalıştı. Osimhen, güvenliklerin engellemesine rağmen çocukların yanına giderek onlara sarıldı ve hırkasını hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig galatasaray Victor Osimhen
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