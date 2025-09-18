SPOR

Osimhen'den Galatasaray'a bir kötü haber daha! Herkes Frankfurt maçına üzülüyordu ama...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkarken, takımın en önemli hücum kozlarından Victor Osimhen kadroda yer alamayacak. Sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçını da kaçıran Nijeryalı golcünün, Süper Lig’deki Konyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Osimhen’in tam anlamıyla sahalara dönüşünün ise 30 Eylül’de Liverpool ile oynanacak dev mücadeleye yetişmesi planlanıyor.

Berker İşleyen
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor. Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak isten Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadelede en önemli gol silahı Victor Osimhen’den yararlanamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYAMAYACAK

Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyen yıldız forvet, Frankfurt deplasmanında da takımı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in sakatlığı nedeniyle oynamaya hazır olmadığını açıkladı.

Osimhen'den Şampiyonlar Ligi ilk maçında mahrum kalacak olan Sarı-Kırmızılılar'a bir can sıkan haber daha geldi.

SÜPER LİG'DE DE YOK

Sabah’ın haberine göre, 26 yaşındaki golcünün Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde de sahada olması düşük ihtimal. Galatasaray cephesinde gözler, Osimhen’in tam olarak hazır hale gelmesi beklenen 30 Eylül’deki Liverpool maçına çevrilmiş durumda.

