Osimhen'den Galatasaraylıları üzecek haber! Yıldız oyuncu için İtalyanlar transfer girişimlerine başladı

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüyü kadroda tutmak için girişimlerde bulunduğu ve 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli için sponsor arayışına girdiği öne sürülmüştü.

JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Osimhen’e Avrupa’nın dev kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtilirken, yıldız golcü için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus’un Osimhen’i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

VLAHOVİC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Eğer bu ayrılık gerçekleşirse, Torino ekibinin Osimhen için ciddi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Öte yandan 26 yaşındaki genç yıldız Galatasaray'da gollerini atmaya devam ediyor. Bugüne kadar Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyme şansı buldu.

(GS SPOR)