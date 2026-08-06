Osimhen'den Icardi tepkisi! Yönetimin o teklifini reddetti

Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi forma numarasını giyeceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşta kalan 9 numaralı formayı Nijeryalı yıldıza önerdiği ancak deneyimli golcünün tercihini değiştirmediği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, üzerinde "9-Osimhen" yazılı özel bir forma hazırlayarak yıldız futbolcuya sundu. Ancak Osimhen'in, geçen sezon da taşıdığı 45 numaralı formayla yoluna devam etmek istediğini kulübe bildirdiği aktarıldı.

45 NUMARADAN VAZGEÇMEDİ

Haberde, GS Store'un geçtiğimiz sezon Osimhen'e özel bir koleksiyon hazırladığı ve olası forma numarası değişikliği ihtimali nedeniyle yeni bir planlama yaptığı belirtildi. Bu durumun da yöneticiler tarafından futbolcuya iletildiği ifade edildi.

Osimhen'in yönetime, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" sözleriyle yanıt verdiği öne sürüldü.

YÖNETİMDEN DESTEK, KAPTANLIK İDDİASI

Nijeryalı yıldızın bu talebinin Galatasaray yönetimi tarafından anlayışla karşılandığı ve forma numarası konusunda herhangi bir baskı yapılmadığı kaydedildi.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Osimhen'e kaptanlık sorumluluğu vermeyi planladığı da iddialar arasında yer aldı. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı maçlarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabilecek isimlerden biri olabileceği belirtildi.

45 NUMARAYLA GELEN YÜKSELİŞ

Victor Osimhen, kariyerinde 45 numaralı formayı ilk kez Charleroi'de giydi. Belçika ekibinde attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcu, daha sonra Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih etti.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden 45 numaraya dönen yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda 37 gole ulaşarak kulüp adına önemli bir başarıya imza attı.

Osimhen'in, Mauro Icardi'nin sakatlığı sırasında kaydettiği gollerden birini Arjantinli futbolcuya ithaf etmesi de iki oyuncu arasındaki yakın ilişkiyi gösteren detaylardan biri olarak hafızalarda yer aldı.