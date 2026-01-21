SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen'den Manchester City maçı sonrası transfer müjdesi! "İkna etmek için uğraşıyorum"

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki dev rakipleri Manchester City hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Dünyanın en iyi takımlarından biri" dediği İngiliz ekibinden çekinmediklerini belirten Osimhen, tur için iddialı konuştu. Sarı-kırmızılıların transfer gündemi hakkında konuşan Nijeryalı golcü, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Osimhen'den Manchester City maçı sonrası transfer müjdesi! "İkna etmek için uğraşıyorum"
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan ve başa baş geçen mücadelenin ardından Victor Osimhen, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hem takımının performansını değerlendiren hem de önlerindeki kritik Manchester City sınavına değinen yıldız golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarları verdiği transfer haberiyle heyecanlandırdı.

TRANSFER MÜJDESİNİ DE VERDİ!

Osimhen den Manchester City maçı sonrası transfer müjdesi! "İkna etmek için uğraşıyorum" 1

Maç sonunda transfer hakkında konuşan Victor Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullanarak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"

Osimhen den Manchester City maçı sonrası transfer müjdesi! "İkna etmek için uğraşıyorum" 2

Afrika Kupası dönüşü takımıyla ilk Avrupa maçına çıkan Osimhen, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı oynamayı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, %50-%50 giden bir maçta büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık" diyerek sahadaki mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

MANCHESTER CITY'YE GÖZDAĞI

Osimhen den Manchester City maçı sonrası transfer müjdesi! "İkna etmek için uğraşıyorum" 3

Gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili soruya ise Osimhen net bir yanıt verdi: "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige odaklanacağız ama o maç kolay olmayacak. Yine de takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız."

Osimhen'in bu sözleri, zorlu Manchester deplasmanı öncesi Galatasaray camiasına moral ve güven aşıladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 1
Atletico Madrid Atletico Madrid

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RAMS Park'ta Icardi krizi! Maç biter bitmez stadı terk ettiRAMS Park'ta Icardi krizi! Maç biter bitmez stadı terk etti
Can Azerbaycan'ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi'nde 90+4 mucizesi Galatasaray'a yaradıCan Azerbaycan'ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi'nde 90+4 mucizesi Galatasaray'a yaradı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray manchester city Victor Osimhen Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.