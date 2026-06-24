Osimhen'den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi'nin yerine vatandaşını önerdi

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürerken gözler bir yandan da Mauro Icardi'nin vereceği karara çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın durumu netlik kazanmazken, olası ayrılık senaryoları için alternatif isimler değerlendirilmeye başlandı.

Daily Post Nigeria'da yer alan haberlere göre Victor Osimhen, yönetimle yaptığı görüşmede sürpriz bir öneride bulundu. Nijeryalı golcü, Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Wolverhampton forması giyen vatandaşı Tolu Arokodare'nin transfer edilmesini istedi.

YAKIN ARKADAŞINI ÖNERDİ

Osimhen'in uzun yıllardır yakın ilişki içerisinde olduğu Arokodare'nin hem fizik gücü hem de oyun tarzıyla Galatasaray'a önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü belirtildi. Tecrübeli golcünün, özellikle yoğun fikstürde ve Avrupa maçlarında takımın hücum gücünü artıracağına inandığı ifade edildi.

"YEDEK KALMAYI KABUL EDİYOR"

İddialara göre Osimhen, vatandaşına Galatasaray ihtimalini bizzat iletti. Yapılan görüşmelerde Arokodare'nin ikinci forvet rolünü kabul etmeye hazır olduğunu ve forma rekabeti konusunda sorun çıkarmayacağını yönetime aktardığı öne sürüldü.

KÜME DÜŞEN WOLVES'TAN AYRILABİLİR

Geçtiğimiz sezon başında Belçika temsilcisi Genk'ten 26 milyon euro bedelle Wolverhampton'a transfer olan 25 yaşındaki santrfor, İngiltere kariyerinde beklentilerin gerisinde kaldı. Premier Lig'de 38 maçta 6 gol ve 2 asist üreten Arokodare'nin yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtiliyor.

KARARI YÖNETİM VERECEK

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Nijeryalı futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi devam ederken, Galatasaray yönetiminin Icardi dosyasındaki gelişmelere göre forvet transferi konusunda son kararını vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir.

OYUNCUNUN TAVRI OLUMLU!

Victor Osimhen, Nijerya'dan arkadaşı Tolu Arokodare'yi Galatasaray'a önerdi. Arokodare, Victor Osimhen'in arkasında seve seve bekleyeceğini oyuncunun aracılığıyla iletmiş ve Galatasaray'da Osimhen ile birlikte oynamayı çok istiyor.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Arjantinli golcüden henüz net bir yanıt gelmezken, olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler gündeme alınmaya başladı. Yönetim bir yandan Icardi'den gelecek kararı beklerken, diğer yandan hücum hattı için farklı senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.