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Osimhen'den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi'nin yerine vatandaşını önerdi

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'den yönetime dikkat çeken bir transfer önerisi geldi. Nijeryalı golcünün, olası bir ayrılık durumunda vatandaşı Tolu Arokodare'nin kadroya katılmasını istediği öne sürüldü.

Osimhen'den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi'nin yerine vatandaşını önerdi
Burak Kavuncu
Tolu Arokodare

Tolu Arokodare

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürerken gözler bir yandan da Mauro Icardi'nin vereceği karara çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın durumu netlik kazanmazken, olası ayrılık senaryoları için alternatif isimler değerlendirilmeye başlandı.

Daily Post Nigeria'da yer alan haberlere göre Victor Osimhen, yönetimle yaptığı görüşmede sürpriz bir öneride bulundu. Nijeryalı golcü, Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Wolverhampton forması giyen vatandaşı Tolu Arokodare'nin transfer edilmesini istedi.

YAKIN ARKADAŞINI ÖNERDİ

Osimhen den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi nin yerine vatandaşını önerdi 1

Osimhen'in uzun yıllardır yakın ilişki içerisinde olduğu Arokodare'nin hem fizik gücü hem de oyun tarzıyla Galatasaray'a önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü belirtildi. Tecrübeli golcünün, özellikle yoğun fikstürde ve Avrupa maçlarında takımın hücum gücünü artıracağına inandığı ifade edildi.

"YEDEK KALMAYI KABUL EDİYOR"

İddialara göre Osimhen, vatandaşına Galatasaray ihtimalini bizzat iletti. Yapılan görüşmelerde Arokodare'nin ikinci forvet rolünü kabul etmeye hazır olduğunu ve forma rekabeti konusunda sorun çıkarmayacağını yönetime aktardığı öne sürüldü.

KÜME DÜŞEN WOLVES'TAN AYRILABİLİR

Osimhen den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi nin yerine vatandaşını önerdi 2

Geçtiğimiz sezon başında Belçika temsilcisi Genk'ten 26 milyon euro bedelle Wolverhampton'a transfer olan 25 yaşındaki santrfor, İngiltere kariyerinde beklentilerin gerisinde kaldı. Premier Lig'de 38 maçta 6 gol ve 2 asist üreten Arokodare'nin yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtiliyor.

KARARI YÖNETİM VERECEK

Osimhen den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi nin yerine vatandaşını önerdi 3

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Nijeryalı futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi devam ederken, Galatasaray yönetiminin Icardi dosyasındaki gelişmelere göre forvet transferi konusunda son kararını vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabilir.

OYUNCUNUN TAVRI OLUMLU!

Osimhen den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi nin yerine vatandaşını önerdi 4

Victor Osimhen, Nijerya'dan arkadaşı Tolu Arokodare'yi Galatasaray'a önerdi. Arokodare, Victor Osimhen'in arkasında seve seve bekleyeceğini oyuncunun aracılığıyla iletmiş ve Galatasaray'da Osimhen ile birlikte oynamayı çok istiyor.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR!

Osimhen den yönetime transfer tavsiyesi! Icardi nin yerine vatandaşını önerdi 5

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Arjantinli golcüden henüz net bir yanıt gelmezken, olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler gündeme alınmaya başladı. Yönetim bir yandan Icardi'den gelecek kararı beklerken, diğer yandan hücum hattı için farklı senaryolar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya galatasaray transfer haberleri Victor Osimhen Tolu Arokodare
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