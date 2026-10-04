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Osimhen doğduğu mahalleye gitti! Yanındakileri görenler bir daha baktı

Victor Osimhen, milli arada Nijerya’ya giderek çocukluğunun geçtiği Olusosun Mahallesi’ni ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılanan yıldız futbolcuya uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşlik ederken, tedavisini de ülkesinde sürdürdüğü belirtildi.

Osimhen doğduğu mahalleye gitti! Yanındakileri görenler bir daha baktı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli arada ülkesi Nijerya’ya giderek çocukluğunun geçtiği Lagos’taki Olusosun Mahallesi’ni ziyaret etti. Yıldız futbolcu, yıllar sonra döndüğü mahallede yoğun ilgiyle karşılandı.

MAHALLEDE BÜYÜK İLGİ

Osimhen’in ziyareti öncesinde sokaklara yıldız futbolcunun posterleri asıldı. Eski komşularıyla sohbet eden Nijeryalı golcü, çocukluğunda eğitim gördüğü Olusosun Community School’u da ziyaret etti.

Osimhen doğduğu mahalleye gitti! Yanındakileri görenler bir daha baktı 1

UZUN NAMLULU SİLAHLAR DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen’e ziyareti sırasında çok sayıda güvenlik görevlisi eşlik etti. Bazı korumaların uzun namlulu silah taşıması dikkat çekti.

Osimhen doğduğu mahalleye gitti! Yanındakileri görenler bir daha baktı 2

TEDAVİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen’in sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilmişti. Tedavisini Nijerya’da fizyoterapist eşliğinde sürdüren yıldız futbolcunun milli ara sonrası Türkiye’ye dönerek takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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son dakika galatasaray koruma Osimhen
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