Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

Sporting CP ile Arsenal, Viktor Gyökeres'in transferi konusunda anlaşma sağlayamadı ve İngiliz kulübü masadan kalktı.

ÜÇ GÜNDÜR TELEFONLARI AÇMIYOR

Sporting yetkilileri, üç gündür Arsenal'ın telefonlara bile çıkmadığını ifade etti. Bu gelişmenin hemen ardından Arsenal'ın masadan kalktığı ve Gyökeres transferinden çekildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Portekiz basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Gyökeres'i istediği ifade edildi. Yıldız oyuncunun Arsenal ile anlaşmasının bozulduğu için hemen devreye girilmesini isteyen Mourinho, bedeli ne olursa olsun Gyökeres'in takıma katılmasını istiyor.

70 MİLYON EURO TALEPLERİ VAR

Sporting'in Gyökeres için 70 milyon Euro nakit istediği biliniyor. Arsenal pazarlıklarda 65 milyon Euro nakit ödediği için Sporting bu teklifi reddetmişti.