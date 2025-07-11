SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

Sporting CP ile Arsenal, Viktor Gyökeres transferi için anlaşamıyor. Bir süredir pazarlık masasında olan iki ekip bu transferi noktalayamayınca Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Üç gündür Arsenal'a ulaşamayan Sporting yetkilileri, başka takımlarla görüşmeye karar verdi.

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro
Emre Şen

Sporting CP ile Arsenal, Viktor Gyökeres'in transferi konusunda anlaşma sağlayamadı ve İngiliz kulübü masadan kalktı.

ÜÇ GÜNDÜR TELEFONLARI AÇMIYOR

Osimhen e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro 1

Sporting yetkilileri, üç gündür Arsenal'ın telefonlara bile çıkmadığını ifade etti. Bu gelişmenin hemen ardından Arsenal'ın masadan kalktığı ve Gyökeres transferinden çekildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Osimhen e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro 2

Portekiz basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Gyökeres'i istediği ifade edildi. Yıldız oyuncunun Arsenal ile anlaşmasının bozulduğu için hemen devreye girilmesini isteyen Mourinho, bedeli ne olursa olsun Gyökeres'in takıma katılmasını istiyor.

70 MİLYON EURO TALEPLERİ VAR

Osimhen e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro 3

Sporting'in Gyökeres için 70 milyon Euro nakit istediği biliniyor. Arsenal pazarlıklarda 65 milyon Euro nakit ödediği için Sporting bu teklifi reddetmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Formasını ona emanet etti! Modric'den Arda'ya duygusal veda... Herkes o anları konuşuyorFormasını ona emanet etti! Modric'den Arda'ya duygusal veda... Herkes o anları konuşuyor
Böylesi görülmedi! Transfer için kız arkadaşından ayrıldıBöylesi görülmedi! Transfer için kız arkadaşından ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Viktor Gyökeres
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Böylesi görülmedi! Transfer için kız arkadaşından ayrıldı

Böylesi görülmedi! Transfer için kız arkadaşından ayrıldı

F.Bahçe o ismi de bitirdi! Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza...

F.Bahçe o ismi de bitirdi! Gece yarısı duyurdular: 4 yıllık imza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.