Trabzonspor'dan transfer bombası: Marcelo Brozovic için resmi teklif yapıldı

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Al-Nassr'dan ayrılan Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

SALAH VE FABINHO'DAN SONRA BİR DE BROZOVIC...

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren ve kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isimlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, orta saha transferinde gaza bastı. Mohamed Salah ve Fabinho gibi dev hamlelerin ardından bordo-mavili yönetim, bu kez gözünü Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Nassr ile yollarını ayıran Marcelo Brozovic'e dikti.

GİRİŞİMLER HIZLANDI!

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre; Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Hırvat ön libero için resmi girişimlere başladı. Kariyerinde Dinamo Zagreb, Inter ve son olarak Al-Nassr formalarını giyen deneyimli futbolcu, özellikle Inter döneminde sergilediği performansla Avrupa futbolunun en seçkin orta sahalarından biri olarak kabul görmüştü.

İTALYA CİDDİ BİR ALTERNATİF!

Bordo-mavililer, orta sahadaki liderlik eksikliğini Brozovic ile kapatmayı hedeflerken, oyuncunun kararı transferin kaderini belirleyecek. Gelen son bilgilere göre Trabzonspor'un cazip teklifine rağmen Hırvat yıldızın hayalinin yeniden İtalya Serie A'ya dönmek olduğu öğrenildi. İtalyan kulüpleriyle de temas halinde olan tecrübeli futbolcunun, kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Yönetim ise oyuncuyu ikna etmek adına tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Trabzonspor'un Marcelo Brozovic transferinde izleyeceği yol haritası önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Hırvat yıldızın İtalya ısrarına rağmen bordo-mavili yönetimin finansal şartları zorlayarak bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor.