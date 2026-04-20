Osimhen fırtınası geri dönüyor! Galatasaray'a müjde

Galatasaray taraftarının merakla beklediği haber geldi; sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen sahalara tam kapasiteyle dönüyor.

ASLAN’DA OSIMHEN MÜJDESİ: MASKELİ GOLCÜ TAMAMEN DÖNDÜ!

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, golcü oyuncunun bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldığı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, teknik heyetin ve taraftarın gözü Osimhen'in üzerindeydi. Sakatlık sürecini geride bırakan ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayan 25 yaşındaki forvet, antrenmanın hem ısınma hem de taktik bölümlerinde arkadaşlarına eşlik etti.

Herhangi bir ağrı hissetmeden idmanı tamamlayan yıldız oyuncunun, fiziksel olarak hazır bir görüntü sergilemesi teknik direktör Okan Buruk’un elini güçlendirdi. Osimhen’in takıma dönüşü, şampiyonluk yarışının en kritik virajına girilirken hücum hattında büyük bir moral dopingi etkisi yarattı.

GÖZLER MAÇ KADROSUNDA

Takımla tam saha çalışmalarına başlamasıyla birlikte, Osimhen’in önümüzdeki ilk resmi maçta kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Nijeryalı golcünün sahalara dönüşü, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarındaki en önemli kozu olmaya devam edecek.