Osimhen Galatasaray aşkını yere göğe sığdıramadı! "Tanrı kaderime yazmış"

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpteki günlerine dair gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Saha içindeki hırsı ve golleriyle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı santrafor, Galatasaray ile olan birlikteliğini "ilahi bir yazgı" olarak tanımladı. İşte Osimhen'in kulüp televizyonuna verdiği röportajdan kesitler...

OSIMHEN’DEN TARİHİ İTİRAF: "OKAN BURUK VE FATİH TERİM TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ!"

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı camiadaki geleceği, takım içindeki dengeler ve teknik direktör Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, Okan Buruk’u efsane teknik adam Fatih Terim ile aynı kefeye koyarak Türk futbol tarihinin zirvesine yerleştirdi.

Victor Osimhen, "Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden. Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyor. Galatasaray'a karşı kazanmak bir prestij halini aldı. Bu yüzden daha çok çalışacağız.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte ligdeki en iyi hocalardan biri. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıları elde etmesi kendisine koyduğu standardı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA EGOİST BİRİ DEĞİL..."

Osimhen, teknik direktörü Okan Buruk’a övgüler yağdırırken, başarısının tesadüf olmadığını vurguladı:

"Okan Buruk egoist bir lider değil. Oyuncularına inanıyor ve deneyimli isimlere sorumluluk veriyor. Bu modern futbolda nadir görülen bir özellik. Bana göre Okan Buruk, Fatih Terim ile birlikte Türk futbol tarihinin en iyi iki hocasından biri. Hem oyuncu hem hoca olarak koyduğu standart muazzam."

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK PRESTİJ MESELESİ OLDU"

Gelecek sezonun çok daha çetin geçeceğini belirten yıldız oyuncu, rakiplerine mesaj gönderdi. Osimhen, "Önümüzdeki sezon daha da zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a kazanmak istiyorlar. Biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok savaşacağız. Önümüzdeki sezon da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

ICARDİ İÇİN KONUŞTU! "İŞTE BENİM KAPTANIM!"

Antalyaspor maçındaki gol pozisyonu üzerinden Icardi’nin fedakarlığına değinen Osimhen, takım içindeki bağın gücünü anlattı...

"Icardi çok sansasyoneldi Antalyaspor'a attığımız golde. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım' dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık." diye konuştu.

"TANRI KADERİMİZE YAZMIŞ"

Galatasaray ile arasındaki bağı "kadersel" olarak tanımlayan Osimhen, taraftarı mest edecek ifadeler kullandı. Osimhen, "Gelmeden önce 'Welcome to Hell' (Cehenneme Hoş Geldiniz) pankartlarını görmüştüm. Burası rakipler için cehennem, ama bizim için tam bir cennet! Galatasaray ve Osimhen... Tanrı bunu kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Kariyerimin en mutlu dönemini yaşıyorum. Buranın yeri bende çok ayrı."

"ÇOK MUTLUYUM..."

"Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum, çok mutluyum.

Karşı taraftaki takıma karşı oynamadan 3-4 gün önceden soyunma odasının ne kadar canlı oluğunu hatırlıyorum. Herkes çok iyi çalışıyordu, rakibi konuşmuyorduk. Antrenmanda anladım ben bu maç bizim lehimize gidecek diye. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

KOREOGRAFİ İÇİN KONUŞTU! "GÖZLERİM DOLDU..."

"Koreografi beklenmedik durumdu. Kimse söylememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı, çok erken vefat etti. Gözlerim doldu. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti, o mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi. ultrAslan'a çok teşekkür ediyorum. Sadece ultrAslan değil, orada emek veren herkese teşekkür ederim. Formayı her giydiğimde kulübüm için ve takımım için mücadele edeceğim. Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz... Tanrı beni kutsamış Galatasaray ile..."