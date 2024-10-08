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Osimhen için korkutan iddia! Durumu beklenenden daha ciddi, sakatlığı uzadı! Beşiktaş derbisinde...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 12:28
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Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanarak devre arasında oyundan alınmıştı. Osimhen'in milli ara sonrası sahalara dönmesi beklenirken, camianın moralini bozan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Osimhen için korkutan iddia! Durumu beklenenden daha ciddi, sakatlığı uzadı! Beşiktaş derbisinde...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'dne kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen transferi Sarı-Kırmızılı taraftarı oldukça mutlu ederken, yıldız isim sahada gösterdiği performansla da alkış topluyor.

Son oynanan Kasımpaşa maçında da attığı 2 golle yıldızlaşan Osimhen, mücadelede arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Ardından çekilen MR sonrası yapılan açıklamada, "Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

SAKATLIĞI UZADI

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Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE...

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İddialara göre Osimhen'in sakatlığı tahmin edilenden daha ciddi. Milli takım kadrosuna da alınmayan Nijeryalı forvetin Antalya ve Elfsborg maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde ise büyük ihtimalle oynayacağı öne sürülüyor. Okan Buruk önceki gün yaptığı açıklamada Osimhen'in milli ara sonrası ilk maçta takımdaki yerini alabileceğini belirtmişti.

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Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
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