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Osimhen için talipler artarken Nijeryalı menajerine talimatı verdi: Aklım şampiyonlukta!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 15:27
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Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli, oyuncusunu sezon bitmeden satmak istemesi üzerine Osimhen cephesinden de beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Osimhen için talipler artarken Nijeryalı menajerine talimatı verdi: Aklım şampiyonlukta!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, için Avrupa'nın birçok dev kulübü devreye girerken oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

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Napoli kulübü bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapması üzerine Osimhen menajerine talimat verdiği öğrenildi.

"AKLIM ŞAMPİYONLUKTA!"

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26 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği öğrenildi.

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