Osimhen için talipler artarken Nijeryalı menajerine talimatı verdi: Aklım şampiyonlukta!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, için Avrupa'nın birçok dev kulübü devreye girerken oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Napoli kulübü bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapması üzerine Osimhen menajerine talimat verdiği öğrenildi.

"AKLIM ŞAMPİYONLUKTA!"

26 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği öğrenildi.