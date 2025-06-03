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Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında "Daha önce 3 kez söyledim" diyerek açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Victor Osimhen transferi ile ilgili soruları yanıtlarken, sezon boyunca tartışmalara yol açan yabancı hakem konusuna da değindi. İşte detaylar...

Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında "Daha önce 3 kez söyledim" diyerek açıkladı
Begüm Özkaynak

Ekol TV'de yayınlanan Hakan Ural ile Sözün Özü programının konuğu ünlü yapımcı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı, Ekol TV'de önemli açıklamalarda bulunudu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Bütün takımların başarı amacıyla kurulduğunu ve herkesin hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Dört büyükler için konuşursak her sene üç büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Bu sene biz de şampiyon olamadık. Çok üzgünüz tabii ki" dedi.

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"TEK BİR CEVAP VEREMEM"

Acun Ilıcalı, şampiyon olamamalarına yönelik sorulan sorulara ise " 'Neden?' diye sorulduğunda tek cevap verebileceğim bir konu değil. Ama tabii ki çok üzgünüz" şekilde yanıt verdi.

"YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİK"

TFF'nin, yabancı hakemlerin yerli hakemlerin önünü kapatacağını düşündüğünü söyleyen Ilıcalı, "Bu yola çok uzun süreli girersek, hakemlerimiz çok geri kalacak diye düşündü federasyon. Biz de aslında yabancı hakem istemiştik ve geldiği zaman da mutlu olmuştuk. O konuda da 'Niye ısrar etmiyorsunuz?' diye garip suçlamalar oldu" ifadelerini kullandı.

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"YABANCI HAKEM OLSAYDI ÇOK ŞEY DEĞİŞİRDİ"

Acun Ilıcalı, sezonun başından itibaren maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi durumunda sonucun çok farklı olacağına dikkat çekti. Ilıcalı, “En başından orta hakem yabancı olsaydı, yüzde 100 şampiyonluk için potada olurduk. Puan puana giderdik” dedi.

"OSIMHEN İÇİN BİZE HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ"

Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, “Daha önce üç kez söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum. Osimhen için bize herhangi bir teklif gelmedi. Biz bir şeyi reddetmedik, bir görüşme olmadı.” dedi.

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"İLK YARIDA FACİA VARDI"

“Sezonun ilk yarısında facia vardı” diyen Ilıcalı, “İkinci yarısında yabancı VAR gelmesiyle hakem hatalarının ciddi derecede azaldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı fenerbahçe Victor Osimhen Osimhen
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