Osimhen'in Galatasaray'dan kazanacağı para ortaya çıktı! Rekor üstüne rekor kırılıyor...

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızıların hem Napoli hem de Osimhen ile anlaşmasının ardından uzun süren bekleyiş mutlu sonla bitti. Nijeryalı golcünün transfer detaylarının tamamı ortaya çıktı.

NAPOLI'YE TOPLAMDA 80 MİLYON EURO

Galatasaray, Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir hamleye imza attı. Şu ana kadar en yüksek para ödenen oyuncu 30 milyon Euro ile Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'ydü. Galatasaray, Osimhen'i 80 milyon Euro'ya transfer ederek inanılmaz bir olaya imza attı.

NAKİT 40, GERİSİ TAKSİT

Galatasaray'ın Napoli ile yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Napoli'ye 40 milyon Euro nakit ödeyecek. Geri kalan 35 milyon Euro'yu da 2 taksit halinde 2026 yılının sonuna kadar Napoli'ye ödemiş olacak. İtalyan ekibi ile yapılan anlaşmanın detaylarında 5 milyon Euro da bonus maddesi yer aldı. Bir diğer detay da Galatasaray'ın Osimhen'i olası satışından gelecek paranın %10'u Napoli'ye verilecek. Son olarak da 2 yıl boyunca Osimhen hiçbir İtalyan takımına satılamayacak.

OSIMHEN'İN KAZANACAĞI PARA DA BELLİ OLDU

Galatasaray'a gelebilmek için tüm takımları reddeden Osimhen, sarı-kırmızılılardan yıllık 21 milyon Euro kazanacak. Türk futbol tarihinde görülmemiş bonservisin yanında maaşta da rekor kıran Galatasaray, 21 milyon Euro'nun 5 milyon Euro'sunu sponsora ödetecek.