Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi...

Galatasaray, Liverpool deplasmanında aldığı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, Victor Osimhen’den gelen sakatlık haberi moralleri iyice bozdu. Kolunda kırık tespit edilen yıldız golcünün kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...

Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi...
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield’daki mücadeleden 4-0 mağlup ayrılarak toplamda 4-1’lik skorla turnuvaya veda etti.

OSIMHEN ŞOKU

Osimhen in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi... 1

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, devre arasında yapılan kontrollerin ardından ikinci yarıda riske edilmedi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Osimhen in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi... 2

Galatasaray, yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR!

Osimhen in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi... 3

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen’in ligde 3 ila 4 maç arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Golcü oyuncunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyememesi öngörülüyor. Ayrıca Türkiye Kupası’nda da bir maçta görev alamayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ...

Osimhen in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi... 4

Galatasaray sağlık ekibi, yıldız futbolcuyu 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.

