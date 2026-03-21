Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield’daki mücadeleden 4-0 mağlup ayrılarak toplamda 4-1’lik skorla turnuvaya veda etti.

OSIMHEN ŞOKU

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. İlk yarıyı tamamlayan golcü oyuncu, devre arasında yapılan kontrollerin ardından ikinci yarıda riske edilmedi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray, yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR!

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen’in ligde 3 ila 4 maç arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Golcü oyuncunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyememesi öngörülüyor. Ayrıca Türkiye Kupası’nda da bir maçta görev alamayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ...

Galatasaray sağlık ekibi, yıldız futbolcuyu 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi planlıyor. Tedavi sürecinin bu kritik maça göre şekillendirileceği öğrenildi.