Osimhen'in yerine Jhon Duran hamlesi geliyor! En-Nesyri'den sonra sıra onda

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, İtalya'dan gelen flaş haber gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Youssef En-Nesyri için de devreye girmiş olan Napoli bu sefer de sarı-lacivertlilerin başarılı forveti Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Burak Kavuncu
İtalyan devi Napoli devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isterken, Fenerbahçe'den ilk olarak Faslı forvet Youssef En-Nesyri için adım atmıştı. Napoli Nesyri'den gelen olumsuz haber üzerine gözünü bir başka golcüye dikti.

CONTE DURAN'IN HAYALİNİ KURUYOR!

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Jhon Duran'ın hayalini kuruyor. İtalyan kulübünün Duran'ı kadrosuna katmak için her şeyi yapmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

Jhon Duran'ın uzun süredir Napoli'nin listesinde olduğu vurgulanan haberde, İtalyan temsilcisinin Kolombiyalı yıldız için fedakarlığa hazır olduğunun altı çizildi.

OSIMHEN'İN YERİNE DÜŞÜNÜYOR...

Napoli'de Rasmus Höjlund'un ardından oyuna giren Lorenzo Lucca'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Conte, Lucca yerine bir forvet istiyor. Galatasaray'a transfer ola Victor Osimhen'in ayrılığının ardından o bölgede bir türlü istediği verimi alamayan Napoli'de gözler Jhon Duran'a çevrildi.

JHON DURAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Kolombiyalo golcü bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 979 dakika sahada kalırken, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

