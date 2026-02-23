SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya'ya gitmeme sebebi

Konyaspor yenilgisi sonrası Galatasaray’da gözler Osimhen ve Icardi’ye çevrildi. Maaş iddiaları ve sakatlık açıklamaları tartışmaları büyütürken, iki yıldızın da fiziksel sorunlarla sahadan uzak kalması mağlubiyetin en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya'ya gitmeme sebebi
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da Konyaspor deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyetin yankıları sürerken, kadro tercihleri ve yıldız isimlerin durumu tartışma konusu oldu. Victor Osimhen’in kadroda yer almaması ve yerine oynayan Mauro Icardi’nin devre arasında oyundan çıkması, camiada soru işaretlerini beraberinde getirdi.

'OCAK VE ŞUBAT MAAŞINI ALAMADI',,,

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya ya gitmeme sebebi 1

Hafta içinde Juventus karşısında 5-2’lik galibiyette başrol oynayan Osimhen’in Konya’da sahada olmaması şaşkınlık yarattı. İddialara göre yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Nijeryalı golcünün, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadı. Bu gelişme, oyuncunun kadroda yer almamasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya ya gitmeme sebebi 2

Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelen Osimhen’in, sağ dizinde ağrıları bulunduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek riske girmek istemediğini ilettiği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Buruk’un yıldız oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği belirtildi. Osimhen’in son idmanda da sahada değil, salonda çalıştığı ifade edildi.

ICARDI ZORUNLU OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya ya gitmeme sebebi 3

Osimhen’in yokluğunda ilk 11’de görev alan Mauro Icardi’nin de tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıktı. Arjantinli forvetin, maçtan önceki son antrenmanı sırt ve boyun tutulması nedeniyle yarıda bıraktığı bildirildi.

İLK YARIDA KENARA GELDİ

Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya ya gitmeme sebebi 4

Fiziksel sıkıntılarla mücadele eden Icardi, Konyaspor karşısında beklenen katkıyı veremedi. Ağrılarının performansını etkilemesi üzerine tecrübeli golcü, karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından oyundan alındı. Yaşanan bu gelişmeler, Galatasaray cephesinde hem saha içi planlamayı hem de perde arkasındaki iddiaları gündeme taşıdı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IFAB’tan futbolda devrim! Yeni kurallar oyunu baştan yazacakIFAB’tan futbolda devrim! Yeni kurallar oyunu baştan yazacak
Caner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördüCaner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.