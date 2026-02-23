Osimhen krizinin perde arkası belli oldu! İşte yıldız ismin Konya'ya gitmeme sebebi

Galatasaray’da Konyaspor deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyetin yankıları sürerken, kadro tercihleri ve yıldız isimlerin durumu tartışma konusu oldu. Victor Osimhen’in kadroda yer almaması ve yerine oynayan Mauro Icardi’nin devre arasında oyundan çıkması, camiada soru işaretlerini beraberinde getirdi.

'OCAK VE ŞUBAT MAAŞINI ALAMADI',,,

Hafta içinde Juventus karşısında 5-2’lik galibiyette başrol oynayan Osimhen’in Konya’da sahada olmaması şaşkınlık yarattı. İddialara göre yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Nijeryalı golcünün, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadı. Bu gelişme, oyuncunun kadroda yer almamasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelen Osimhen’in, sağ dizinde ağrıları bulunduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek riske girmek istemediğini ilettiği öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Buruk’un yıldız oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği belirtildi. Osimhen’in son idmanda da sahada değil, salonda çalıştığı ifade edildi.

ICARDI ZORUNLU OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Osimhen’in yokluğunda ilk 11’de görev alan Mauro Icardi’nin de tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıktı. Arjantinli forvetin, maçtan önceki son antrenmanı sırt ve boyun tutulması nedeniyle yarıda bıraktığı bildirildi.

İLK YARIDA KENARA GELDİ

Fiziksel sıkıntılarla mücadele eden Icardi, Konyaspor karşısında beklenen katkıyı veremedi. Ağrılarının performansını etkilemesi üzerine tecrübeli golcü, karşılaşmanın ilk 45 dakikasının ardından oyundan alındı. Yaşanan bu gelişmeler, Galatasaray cephesinde hem saha içi planlamayı hem de perde arkasındaki iddiaları gündeme taşıdı.