  Haberler
Osimhen sakat, Icardi krizde! Galatasaray'da sular durulmuyor

GalaatsGalatasaray’da şampiyonluk yarışının en kritik virajına girilirken, Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi cephesinde yaşananlar camiayı ayağa kaldırdı. Antrenmanlara katılmadığı ve alacakları için kulübe ihtarname çektiği iddiaları, menajeri tarafından yalanlansa da madalyonun öteki yüzünün çok daha farklı olduğu öne sürüldü.

Burak Kavuncu
Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da son dönemde adı sürekli krizlerle dolaşan Mauro Icardi için ortaya flaş bir iddia daha atıldı. Geçtiğimiz günlerde çeşitli sebeplerden Galatasaray ile antrenmalara katılmadığı iddia edilen Arjantinli yıldızın, kulübe ihtarname yolladığı iddiaları yalanlansa da işin aslının farklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

"ORTADA BİR İHTARNAME VAR EVET!"

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray bugün oyunculara 15 milyon euro ödeme yapacak. Borçsuzluk kâğıdını almak için; bonservis ve maaşlarla birlikte 40 milyon euroluk ödeme operasyonuna imza atılıyor.

Icardi'nin bir avukatı var, Gardi'nin de avukatı aynı zamanda, Avukat Koray Akalp ihtarnameyi çeken avukat o. İhtarname çekiliyor Galatasaray'a.

Galatasaray'a çekilen ihtarnamenin ana fikri de Icardi'nin alacaklarını tahsil edilmesi için. Sadece Icardi'nin parası da yok bu arada, menajerinin alacağı komisyon da bu işin içinde."

MENAJERİ PİNO DUYURMUŞTU AMA...

Ortaya atılan ihtarname iddialarına ilişkin Icardi’nin temsilcisi Elio Pino’dan açıklama gelmişti. Pino, haberleri yalanlayarak "Gala ile ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiaların doğruluğu konusunda soru işaretlerini beraberinde getirmişti.

ANTRENMANLARA KATILMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in kolunun kırılmasının ardından sahalardan 1 ay uzak kalacak olması sebebiyle ilk 11'de yer alması beklenen Icardi'nin antrenmanlara çıkmadığı belirtildi. Daha önce kızlarının velayeti için Arjantin'e gitmek için izin alan yıldız ismin velayet konusunun çözülmesine karşın hala İstanbul'a dönmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Son dönemde adı sık sık kriz ve maddi şartlar ile anılan golcü oyuncunun Trabzonspor derbisinde sahada olup olmayacağı büyük merak konusu haline geldi.

