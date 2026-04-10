Osimhen tahtını kaybediyor mu? Sidiki Cherif'ten meydan okuma

Süper Lig'in en pahalı ismi belli oldu! CIES tarafından açıklanan piyasa değeri raporuna göre Victor Osimhen, 50.3 milyon Euro'luk devasa değeriyle rakiplerine fark attı. Listede Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi yerli yıldızların yükselişi de dikkat çekti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu ve listenin detayları...

ZİRVE TEK BAŞINA: VICTOR OSIMHEN

Listenin birinci sırasında, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Victor Osimhen yer alıyor. Galatasaray'ın yıldızı, 50.3 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki en yakın rakibine yaklaşık 18 milyon Euro fark atarak zirvenin tek sahibi oldu.

GENÇ YETENEKLER TAKİPTE! SIDIKI CHERIF BOMBASI...

Listenin üst sıralarında yer alan Sidiki Cherif (32.4M€) ve Christ Inao Oulai (29.5M€) gibi isimler, potansiyelleriyle Süper Lig'in gelecekteki büyük satış adayları olduklarını kanıtladı.

Milli yıldızlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, 26.1 milyon Euro ile dördüncü sırada kendine yer bulurken; listenin devamında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de 20 milyon Euro barajını aştığı görüldü.

İŞTE LİSTENİN İLK 10 SIRASI!

CIES'e göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları: