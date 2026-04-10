Osimhen tahtını kaybediyor mu? Sidiki Cherif'ten meydan okuma

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig’in güncel piyasa değerlerini masaya yatırdı. Bilimsel metotlarla hazırlanan listede, ligin zirvesindeki isimler dudak uçuklatan değerleriyle ön plana çıktı.

Osimhen tahtını kaybediyor mu? Sidiki Cherif'ten meydan okuma
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig'in en pahalı ismi belli oldu! CIES tarafından açıklanan piyasa değeri raporuna göre Victor Osimhen, 50.3 milyon Euro'luk devasa değeriyle rakiplerine fark attı. Listede Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi yerli yıldızların yükselişi de dikkat çekti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu ve listenin detayları...

ZİRVE TEK BAŞINA: VICTOR OSIMHEN

Listenin birinci sırasında, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Victor Osimhen yer alıyor. Galatasaray'ın yıldızı, 50.3 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki en yakın rakibine yaklaşık 18 milyon Euro fark atarak zirvenin tek sahibi oldu.

GENÇ YETENEKLER TAKİPTE! SIDIKI CHERIF BOMBASI...

Listenin üst sıralarında yer alan Sidiki Cherif (32.4M€) ve Christ Inao Oulai (29.5M€) gibi isimler, potansiyelleriyle Süper Lig'in gelecekteki büyük satış adayları olduklarını kanıtladı.

Milli yıldızlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, 26.1 milyon Euro ile dördüncü sırada kendine yer bulurken; listenin devamında Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de 20 milyon Euro barajını aştığı görüldü.

İŞTE LİSTENİN İLK 10 SIRASI!

CIES'e göre Süper Lig'in en değerli futbolcuları:

  1. Victor Osimhen - 50.3 milyon euro
  2. Sidiki Cherif - 32.4 milyon euro
  3. Christ Inao Oulai - 29.5 milyon euro
  4. Kerem Aktürkoğlu - 26.1 milyon euro
  5. Dorgeles Nene - 26 milyon euro
  6. Matteo Guendouzi - 25.1 milyon euro
  7. Orkun Kökçü - 24.6 milyon euro
  8. Felipe Augusto - 22.9 milyon euro
  9. Yunus Akgün - 22.3 milyon euro
  10. Barış Alper Yılmaz - 22.1 milyon euro

