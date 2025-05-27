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Osimhen transferinde flaş gelişme: 'Devasa bir spor projesi'

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Victor Osimhen'in yeni adresi için yavaş yavaş ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Bazı basın organlarından yorumlar yapılırken, 'Devasa bir spor projesi' olarak yorumlandı.

Osimhen transferinde flaş gelişme: 'Devasa bir spor projesi'
Cansu Akalp

Galatasaray’ın bir yandan Victor Osimhen’i elinde tutma çabası, diğer taraftan Suudi Arabistan ile İngiliz kulüplerinin transfer görüşmeleri, dünya futbol gündemini en çok meşgul eden konuların başında geliyor.

SUUDİ BASINININ GÜNDEMİ OSIMHEN

Nijeryalı golcünün, Suudi kulüplerinden Al Hilal ile görüştüğü iddiası sonrasında, Al Watan Gazetesi’nde ilginç bir yorum yapıldı. Gazetede, Osimhen ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

“Osimhen ile yapılacak olası anlaşma, sadece Al Hilal’in hedeflerini değil, aynı zamanda krallığın öncülüğünde küresel tanınırlığa doğru ilerleyen devasa bir spor projesinin ana hatlarını da yansıtıyor. Büyük isimlerle anlaşmalar yapmak artık sadece bir hayal değil, sağlam bir planlama ve destek temeline dayanan bir gerçeklik.

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Milliyet'in haberine göre; Osimhen’in olağanüstü golcülüğüne ve etkileyici Avrupa deneyimine rağmen, tamamen finansal nedenlerle kulüplere transfer olan ve beklenen faydaları sağlayamayan önceki oyuncular endişeleri güçlendiriyor. Nijeryalı oyuncunun önemli hücum yetenekleri ve İtalyan ligindeki başarılı deneyimine rağmen, Al-Hilal ve NEOM’a ‘kendini teklif ettiği’ yönündeki haberleri tartışma yarattı.

Anlaşmanın, Al Hilal’in Asya temsilcisi olarak katılacağı 2025 Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce resmen açıklanması bekleniyor ve bu durum, kulübe bu küresel organizasyon öncesinde önemli bir moral desteği sağlayacak.”

TAKAS SÖYLENTİSİ

İngiliz espn sitesi, İtalyan basınından alıntı yaparak, Manchester United’ın Victor Osimhen karşılığında Napoli’ye Joshua Zirkzee’yi takas teklifini planladığını yazdı.

Transfer söylentileri bölümünde, Il Mattino’yu kaynak gösteren espn, şu ifadeleri kullandı:

“23 yaşındaki Zirkzee, yaz aylarında Bologna’dan sadece 42,5 milyon euroya transfer oldu ancak şu ana kadar 17 maçta sadece bir gol ve iki gol pası atmasının ardından yeni United teknik direktörü Ruben Amorim tarafından transfer edilmesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncuyu transfer etmek için 30 milyon euro artı Zirkzee’nin teklif edildiği söyleniyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Victor Osimhen Osimhen
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