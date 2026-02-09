Osimhen ve Lookman kavgasında, hoca her şeyi itiraf etti: "Otele döndüklerinde..."

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, son 16 turunda Mozambik'i elerken saha içinde yaşanan bir olay galibiyetin önüne geçmişti. Takımın iki büyük silahı Victor Osimhen ve Ademola Lookman arasındaki sert tartışma kameralara yansımış, kriz söylentileri ayyuka çıkmıştı.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, sessizliğini bozdu ve o gece yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattı.

"KÜÇÜK BİR ÇATIŞMA YAŞANDI"

48 yaşındaki teknik adam, olayın sıcaklığıyla soyunma odasında gerginliğin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:"Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi; sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü."

"MÜDAHALE BİLE ETMEDİM, OTELDE BİTİRDİLER"

Krizin çözümünde kendisinin devreye girmediğini belirten Chelle, iki oyuncunun profesyonelliğine vurgu yaptı:"Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu."

"BİRİ MAKİNE, DİĞERİ USTA"

Eric Chelle, iki oyuncusuna da övgüler yağdırdı. Osimhen'in hırsına dikkat çeken hoca, Lookman'ın Atletico Madrid'e transferine de değindi:

Osimhen için: "Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor."

Lookman için: "Atalanta'dan Atletico Madrid'e giden Ademola da aynı hırsa sahip ama daha sakin. Birçok forvet gördüm ama onun iki ayağıyla şut atma şekli çok yüksek seviyede ve başarılı."