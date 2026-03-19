Osimhen ve Noa Lang'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülü görüşme gerçekleştirdiler...

Galatasaray'ın Liverpool'a elendiği maçın ardından Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlığı çok konuşulmuştu. Yıldız isimlerin son durumuna ilişkin taraftarın içini rahatlatan bir görüntü gündeme geldi. İkilinin görüntülü görüşmeleri sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool rövanşından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da moral bozukluğu devam ederken, bir kötü haber de sakat oyunculardan gelmişti. Karşılaşma sırasında sakatlanan Noa Lang ve Osimhen için kritik süreç devam ederken, ikilinin bugünkü görüntüleri umut ışığını yaktı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER!

Victor Osimhen ile Noa Lang görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Parmağından operasyon geçiren Noa Lang ile maçın ardından Nijerya'ya giden Osimhen'in görüntüleri taraftarın içini rahatlattı.

Yıldız isimlerin gülen yüzleri olumlu bir mesaj olarak algılandı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Osimhen'in gece çekilen MR'ın ardından kolu alçıya alındı. Pazartesi gününe kadar bu şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı. Eğer ameliyat ihtiyacı olursa ameliyat olacak. Dileriz ki öyle ihtiyaç kalmaz doğru şekilde kaynar, o zaman da problemsiz devam edilecek. Ameliyat olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak."

NOA LANG PAYLAŞTI!

Noa Lang'ın paylaşımı: "İkizim."

"FENERBAHÇE MAÇINA..."

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Victor Osimhen'in ameliyat olması halinde yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte hedef, oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi.

Mevcut duruma göre Osimhen; Trabzonspor, Göztepe ve Kocaelispor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.

