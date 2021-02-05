Osman Beg: "Doğu Türkistan Türklerine sahip çıkın"

Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Beg, Doğu Türkistan Türklerine vatandaşlık verilerek koruma altına alınmalarını istedi.

Osman Beg, beraberindeki 15 dernek başkanıyla birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde ortak basın açıklaması yaptı. Beg, “TBMM’yi Doğu Türkistan Türklerine sahip çıkmaya, devletimizi de Doğu Türkistan Türklerine vatandaşlık vererek koruma altına almalarını talep ediyoruz. Çin Hükumeti sınırları içerisinde olan Doğu Türkistan tarihte de bugün de Türklerin yurdudur. Bugün bile Türkistan denildiği vakit insanlarda en çok çağrışım yapan bölge şüphesiz Uygurlar ve birçok Türk boyuna ev sahipliği yapmış medeniyetin beşiği Doğu Türkistan’dır. Çin Hükumeti bu bölgeye ‘yeni toprak’ anlamında Sincan adını verdiler ve giderek bölgedeki nüfus dengesini bozdular. Bugün geçmişteki Nazi kamplarını andıran sözde eğitim kampları ile bölgedeki sindirme ve yok etme politikası iyice artmıştır. Kamplarda kalan aydınların, sanatçıların muhalif olduğu gerekçesiyle bir suçlu gibi muamele gördüğünü basından ve Türkiye’ye gelen Uygur Türk’ü kardeşlerimizden öğrenmekteyiz. Kamplar konusu hala çözülememişken yeni duyulan gelişmeler biz Türkistanlıları üzmekte ve endişelendirmektedir” dedi.