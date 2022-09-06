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Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un çekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kan

06.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi gibi yapımlara imza atan Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekimleri başlıyor. Jessica May, Burak Sergen, Yalçın Hafızoğlu gibi oyuncuların olduğu kadroya Mert Asutay da katıldı.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un çekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kan

Televizyon tarihinin unutulmaz projelerine imza atan yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın imza attığı atv’nin Yalnız Kurt dizisinin çekimleri başlıyor. M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizinin teaser çekimi yapılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu’nun yazdığı dizi için Osman Sınav “Yepyeni bir dizi izleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Hikâyesi, oyuncu kadrosu ve mekanları yenilenen diziye Jessica May, Burak Sergen, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Gökçe Özyol, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran ve Alper Saylık katılmıştı.

Ekran Alıntısı

Derin ilişkilere ayna tutan etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi bu sezon oldukça iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak usta aktör ve dublaj sanatçısı Mert Asutay katıldı.

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