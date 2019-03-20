Osman Yusufoğlu; bir ton buğday, bir ton ayçiçeği ve sanal para karşılığı transfer oldu

Gelibolu ilçesindeki Bolayır Gençlikspor Kulübü ilginç bir transfere imza attı. Asıl mesleği inşaat teknikerliği olan ve 10 yıldır amatör liglerde top koşturan orta saha oyuncusu Osman Yusufoğlu, 1 yıl önce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesinde çalışmak üzere Bursa'dan Gelibolu'ya geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yusufoğlu, futbol oynadığı Bursa Görüklü İpekspor'dan da lisansını aldı. Boşta olan Osman Yusufoğlu'na 2'nci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bolayır Gençlikspor'un 2'nci Başkanı Bayram Koç, geçen ocak ayında transfer teklifinde bulundu.

İLGİNÇ TRANSFER TEKLİFİ

Koç, bir yıllığına transfer etmek istedikleri Yusufoğlu'na takımda forma giymesi için 1 ton buğday, 1 ton ayçiçeği ve 4 bin 500 TL'lik sanal para 'Ethereum' teklif etti. Teklifi ilginç bulan Osman Yusufoğlu, 2'şer ton buğday ve ayçiçeği istedi. Yapılan görüşmeler sonunda, Yusufoğlu kulübün ilk teklifini kabul etti.

"BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ CEZBEDEN NOKTA OLDU"

Bursa'da futbol oynamaya başladığını belirten Osman Yusufoğlu, "İş için Gelibolu'ya geldim. Burada güzel bir teklif aldım. Bu teklifi kabul etmemem imkansızdı. Ortada hem sanal para hem de buğday ve ayçiçeği vardı. Sanal paradan ziyade buğday ve ayçiçeği zaten beni cezbeden noktası oldu. Yöneticiler böyle bir teklifte bulundular. İlginç olacağını söylediler. Ben de teklifi kabul ettim" dedi.