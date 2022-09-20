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Osmancık'ta Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç sahne alacak

20.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saraçhane’deki LGBT karşıtı yürüyüşe sosyal medya paylaşımıyla tepki gösteren Aleyna Tilki’nin Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri, bu tepkisi gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Toplumda yaratılan ayrımcılığa da vurgu yapan Tilki’nin söz konusu paylaşımı için “kültürümüzle bağdaşmayan” ifadesini kullanan Osmancık Belediyesi, genç şarkıcının yerine Kıraç’ı davet etti.

Osmancık'ta Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç sahne alacak

LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermesinin ardından Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri iptal edilen Aleyna Tilki’nin yerine Kıraç sahne alacak.

Geçtiğimiz cumartesi günü Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması" adıyla yapılan LGBT karşıtı yürüyüş, sosyal medyada gündem olmuş, Aleyna Tilki de yürüyüşe tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı.

LGBT KARŞITLIĞINA TEPKİNİN ARDINDAN

Genç şarkıcının “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz. Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." şeklindeki paylaşımı Osmancık Belediyesi’nin “iptal” gerekçesi oldu.

PAYLAŞIMI KONSER İPTALİ GEREKÇESİ OLDU

Belediyeden yapılan açıklamada, 16-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali’ne gençlerin önerisiyle Aleyna Tilki’nin davet edildiği belirtilerek “İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Belediye Aleyna Tilki yerine sahne alacak ismin Kıraç olacağını da duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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