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Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otobüste yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Osmancık Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında, içerisinde fazla yolcu olduğu iddia edilen bir otobüsü durdurdu.Otobüste yapılan inceleme sonucunda yabancık uyruklu 7 kişinin Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otobüste yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Osmancık Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında, içerisinde fazla yolcu olduğu iddia edilen bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan inceleme sonucunda yabancık uyruklu 7 kişinin Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada ifadeleri alındıktan sonra bir süre tutulan 7 kişi yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
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Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
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