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Osmancık’ta ağaçlar susuzluktan kuruyor

ÇORUM HABERLERİ  | 17.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezinde sulanmayan ağaçların kurumaya başladığını, belediyenin konuya duyarsız kaldığını belirtti.Osmancık Cumhuriyet Mahallesi Şehit Soner Özdemir Caddesi’nde oturan vatandaşlar, Caddede bulunan onlarca Çınar ağacının sulanmadığı için kurumaya başladığını, durumu yetkililere ilettikleri halde konuya duyarsız kaldıklarını iddia ettiler.Yaz boyunca caddede bulunan ağaçların sulanmadığını belirten vatandaşlar; “Yaz boyunca bu ağaçlar sulanmadı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezinde sulanmayan ağaçların kurumaya başladığını, belediyenin konuya duyarsız kaldığını belirtti.
Osmancık Cumhuriyet Mahallesi Şehit Soner Özdemir Caddesi’nde oturan vatandaşlar, Caddede bulunan onlarca Çınar ağacının sulanmadığı için kurumaya başladığını, durumu yetkililere ilettikleri halde konuya duyarsız kaldıklarını iddia ettiler.
Yaz boyunca caddede bulunan ağaçların sulanmadığını belirten vatandaşlar; “Yaz boyunca bu ağaçlar sulanmadı. Aşırı sıcaklarda ağaçların kurumaya başladığını fark edince Ağustos ayında belediye başkanımızı konuyla ilgili bilgilendirdik. Kendisi bize yarın ekipleri gönderip sulattıracağım dedi. Ancak herhangi bir ekip gelip ağaçları sulamadı bizde ikinci kez bildirdik, yine aynı cevap verildi. Bu zamana kadar 3 defa konuyla ilgili bilgilendirmede bulunduk ama maalesef halen gelen giden yok, ağaçlar susuzluktan kuruyor, belediye ilgisiz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz” şeklinde konuştular.

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