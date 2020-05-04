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  4. Osmancık’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Osmancık’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Osmancık’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebiliyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Eczaneler aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet aracılığıyla yapılmıştı. Bu kapsamda Osmancık’ta bulunan eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı da başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebiliyor.

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Akşam
19:46
Yatsı
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Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Akbulut Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
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