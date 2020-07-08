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Osmancık’ta Fiziki mesafe, maske ve hijyen’ denetimi yapıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ‘maske, fiziki mesafe ve hijyen’ denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler" konulu genelge doğrultusunda denetim yapıldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ‘maske, fiziki mesafe ve hijyen’ denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler" konulu genelge doğrultusunda denetim yapıldı. Genelge kapsamında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için belirlenen kural ve tedbirler, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilçe müdürlükleri ekipleri tarafından kontrol edildi. Bu kapsamda Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden oluşan bir ekip düğün salonu, kafeterya gibi alanlar ile şehir içi dolmuş ve taksilerde denetim yaptı.
Denetimlerde, düğünlerin yapılacağı mekanların işletmecileri ve sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planının uygulandığı, düğün mekanının misafir kapasite bilgisinin, yer işaretlemelerinin, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin mekan girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asıldığı, girişlerde ateş ölçer, dezenfektan, maske bulundurulduğu, salon, tuvalet gibi ortak alanlarda da ve her masada yeterli sayıda el antiseptiği veya dezenfektanların bulundurulduğu, kuruyemiş, meyve suyu gibi ikramların kişiye özel hazırlandığı görüldü.
Denetim için gelen ekiplerin denetlenen mekanların girişlerinde ateşleri de ölçülürken, düğün salonu ve kafeteryalarda kurallara riayet edildiği ekipler tarafından görülerek işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür edildi.

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