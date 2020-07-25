YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli Belediyesi nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı

Osmaneli Belediyesi nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından kurulan şirket, daha ucuz lojistik için nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı.Osmaneli’de tarıma destek için yatırımlarını sürdüren Osmaneli Belediyesi, nakliye ve lojistik konusunda tekelleşmeyi önlemek ve maliyetleri düşürmek için rekabet koşullarını da sağlamak amacıyla nakliye ve taşıma faaliyetlerine belediye şirketi üzerinden başladı.Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hal kompleksi içinde açtığı büroda faaliyet gösteren nakliye ve taşıma ofisi alıcı şirketler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Osmaneli Belediyesi nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından kurulan şirket, daha ucuz lojistik için nakliye ve taşımacılık faaliyetine başladı.
Osmaneli’de tarıma destek için yatırımlarını sürdüren Osmaneli Belediyesi, nakliye ve lojistik konusunda tekelleşmeyi önlemek ve maliyetleri düşürmek için rekabet koşullarını da sağlamak amacıyla nakliye ve taşıma faaliyetlerine belediye şirketi üzerinden başladı.
Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hal kompleksi içinde açtığı büroda faaliyet gösteren nakliye ve taşıma ofisi alıcı şirketler tarafından memnuniyetle karşılandı. Alıcıların güvenilir ortamda, rekabet koşulları içinde ürünlerini nakletmelerinin önü de açılmış oldu. Nakliye ve taşımacılık ofisimizi büyüterek hizmetlerimizi geliştireceğiz. Osmaneli Hal Kompleksi devletin güvencesinde olan ve çiftçimize, tarıma hizmet veren ve ilçemize gelen alıcılara destek olan bir komplekstir. Burada rekabet koşullarına zarar verecek her türlü oluşumu engelleriz" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Metruk yapılar dümdüz oldu

Metruk yapılar dümdüz oldu

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:45
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:28
Yatsı
22:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Melek Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.