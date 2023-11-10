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Osmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendi

10.11.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi.

Osmaneli’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendi

Atatürk anıtı önündeki tören Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05’de ise ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Programda daha sonra Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip lisesi konferans salonunda devam etti. Buradaki programda gelen misafirlere slâyt gösterisi yapılarak Atatürk’ün hayatı anlatıldı. Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. 10 Kasım’la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle program sona erdi.
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

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