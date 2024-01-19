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Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

İHA İHA
19.01.2024 12:17 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 3 bin 425 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

Osmaneli’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi. Yarıyıl tatili için son ders zili çaldı. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli’ de yarıyıl karnelerini alan 3 bin 425 öğrenci, 2 haftalık sömestr tatiline başladı. İki haftalık yarıyıl tatilin ardından, ikinci dönem eğitim ve öğretim 5 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Osmaneli ilçesinde karne dağıtım töreni Balaban ilkokulunda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler katıldı. Karne töreninde bir konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, velilerin tatile giren çocuklarını küçük de olsa ödüllendirmesi gerektiğini dile getirdi. Kaymakam Ünal, “Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak, kendilerine karşı sevgisini saygısını yitirmesine, okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onlara, her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz. Her insan bir değildir. Bir çocuğumuz matematikte iyidir, diğeri Türkçede. Bazı çocuklarımız sanatta iyidir bazıları sporda. Bu yüzden kıyaslamayla onların üzerinde baskı kurmayın. Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dâhilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız" dedi.

İlçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Ünal “Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını, vakitlerini boş geçirmemelerini söyledi. Karnelerinde notları düşük olan öğrencilerde çok çalışıp ikinci dönemde notlarınızı düzeltebilirsiniz" dedi. Program, protokolün öğrencilere karneleri dağıtmasıyla son buldu.

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