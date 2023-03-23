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Osmangazi’den deprem bölgesine 4 bin kişilik iftar sofrası

23.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Belediyesi tarafından deprem bölgesinde kurulan iftar ve sahur çadırları ramazan ayı boyunca depremzede vatandaşlara hizmet verecek.

Osmangazi’den deprem bölgesine 4 bin kişilik iftar sofrası

İslahiye ve Antakya’da kurulan aşevlerinde günde toplam 4 bin kişilik sıcak yemek ikram edilecek.

Asrın felaketi olarak nitelenen büyük depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında da gönül sofraları kurarak depremzede vatandaşlara iftar ve sahur yemeği dağıtacak. Depremin ilk yaşandığı günlerden itibaren farklı noktalarda sıcak çorba dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazan ayı boyunca Gaziantep’in İslahiye ve Hatay’ın Antakya ilçesinde her gün ikişer bin kişilik iftar ve sahur yemeği çıkaracak.

Ramazanın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sofralarımızın bereketini deprem bölgesindeki kardeşlerimizle paylaşacağız. Ramazan ayı süresince iki farklı noktada kuracağımız çadırlarda iftar ve sahur yemeği ikram edeceğiz. İslahiye’de 2 bin, Antakya’da 2 bin olmak üzere her gün 4 bin kişilik yemek çıkaracağız. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. İnşallah, bu sıkıntı günleri hep birlikte aşacağız.” dedi.

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