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Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

03.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattıkları ileri sürülen zanlılara yönelik Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilere ait depo ve iş yerlerinde kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ile 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirildi.

Ekiplerce 7 zanlı gözaltına alındı.

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