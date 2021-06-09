Osmaniye OSB 7 şirketle İSO 500'de

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"nda 7 üye şirketiyle yer aldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, 130 tesisi ve 11 bin çalışanıyla büyümeye ve gelişmeye devam eden OSB, söz konusu araştırmada 7 üye şirketiyle yer almayı başardı.

Tosçelik Profil ve Sac 16'ncı, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi 40'ıncı, Baştuğ Metalurji 47'nci, Tosyalı Toyo Çelik 64'üncü, Koç Metalurji 106'ncı, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir 111'inci, Beyteks Tekstil ise 246'ncı sırada yer aldı.

Geçen yıl ihracatı 1 milyar dolara yaklaşan, en fazla elektrik tüketilen ikinci, en fazla doğal gaz tüketimi gerçekleşen 5'inci sanayi bölgesi olan Osmaniye OSB, ağır sanayi kaynaklı büyümesiyle son yıllarda öne çıktı.

Özellikle 2000'lerin başında Tosyalı Holding'in Tosçelik Profil Sac Endüstrisi AŞ firmasıyla bölgede yaptığı yatırım, Osmaniye'de demir çelik ve metal sektörü yatırımlarının yoğunlaşmasının da önünü açtı.