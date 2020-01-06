YURTHABER
  4. Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

Osmaniye’de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-06 Ocak tarihleri arasında narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Osmaniye’de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-06 Ocak tarihleri arasında narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 30,70 gram esrar maddesi, 8 gram toz esrar maddesi, 21,89 gram eroin maddesi, 1,55 gram metamfetamin maddesi, 34,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlılar işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Osmaniye bayraklarla donatıldıOsmaniye bayraklarla donatıldı
7 Ocak Kurtuluş Koşusu tamamlandı7 Ocak Kurtuluş Koşusu tamamlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ağırladı

Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ağırladı

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Kayserispor’da 4 futbolcu kırmızı kart gördü

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Bu proje Çukurova’da verimi artıracak

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:45
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Güler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Kadirli
Türkan Eczanesi
Kadirli
Yeşilova Şifa Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Mermer Ustası 1 Aydır Kayıp

Mermer Ustası 1 Aydır Kayıp

'Gaziler Günü' Törenle Kutlandı

'Gaziler Günü' Törenle Kutlandı

Cami İmamından Tablet Pc Ödüllü “haydi Gençler Camiye” Projesi

Cami İmamından Tablet Pc Ödüllü “haydi Gençler Camiye” Projesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.