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Osmaniye Sumbas'ta yapımı süren 190 deprem konutunun aralıkta teslimi planlanıyor

13.10.2023 13:13 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 190 kalıcı konutun, aralıkta hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Depremlerden etkilenen Sumbas'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı 190 konutluk projenin yapımı sürüyor.

Karaömerli Mahallesi'nde yapılan konutların tamamının, aralıkta hak sahiplerine teslim edilebilmesi için çalışılıyor.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden Sumbas'ın da etkilendiğini hatırlattı.

Depremin ardından TOKİ tarafından ilçede depremzedeler için 190 konutun yapımına başlandığını belirten Taşkıran, "Konutlarımız 12 blok halinde olacak. 6 bloğu 2+1, diğer 6 bloğu ise 3+1 dairelerden oluşacak. 3+1 konutlarımız 85 metrekare, 2+1 konutlarımız ise 65 metrekare olacak şekilde yapılmakta." diye konuştu.

Taşkıran, her biri 4'er kattan oluşan blokların bazılarının kaba inşaatlarının tamamlandığını bildirdi.

"KONUTLAR, TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE OLUŞTURULUYOR"

Depremzedeleri konutlara en kısa sürede yerleştirebilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Taşkıran, şunları kaydetti:

"İnşallah aralık sonunda blokların tamamı bitirilerek depremzedelerimizi yerleştirmeye, yaralarını sarmaya devam edeceğiz. TOKİ'nin yapmış olduğu yapılar, depremde hasar almayarak, tahribata uğramayarak dayanıklılığını zaten bütün Türkiye'ye göstermişti. Bu konutlar da TOKİ'nin genel idare şartnamesine ve deprem yönetmeliğine uygun olarak, tünel kalıp sistemiyle oluşturuluyor. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla oturabilir."

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Osmaniye Sumbas

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