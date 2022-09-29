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Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

29.09.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki öğrencileri ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlıklarının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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