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Osmaniye'de ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

30.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı değerlendirilen kişi yaşamını yitirdi.

Mehmetli beldesi Taşocağı mevkisindeki ağaç kesim sahasında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Yücel'e ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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Osmaniye Sumbas uçurum

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