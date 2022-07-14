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Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

14.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Yarbaşı beldesine bağlı kırsal Karaçarlı Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen Mehmet (52) ve oğlu Ümit D. ile akrabaları Yasin (45) ve Abdurrahman D. (35) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi de bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Osmaniye silahlı kavga

Osmaniye Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

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Sabah
05:19
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:03
Yatsı
21:37
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

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