Osmaniye'de anneleri ölen kedi yavrularına imam ve cami cemaatinden şefkat eli

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de anneleri ölen olan 3 kedi yavrusuna imam ve cemaat sahip çıktı.

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesindeki Arıklar Camisi İmamı Abdussamed Akoğul, sokakta sahipsiz 3 kedi yavrusu buldu.

Annelerinin öldüğünü gördüğü yavru kedileri cami avlusuna getirerek biberonla besleyen imama cami cemaati ve Kur'an kursuna gelen öğrenciler de yardımcı oluyor.

- "Dışarıda bu yavrular ölebilirdi"

İmam Abdussamed Akoğul, AA muhabirine bir hafta önce yatsı namazı çıkışında kedi yavrularının sesini duyduğunu söyledi.

Sesin geldiği yerde anneleri otomobilin altında kalarak ölmüş 3 kedi yavrusu bulduğunu anlatan Akoğul, yavruları getirdiği cami avlusunda kediler için yer yaptığını belirtti.

Yavrulara sabah akşam süt verdiğini aktaran Akoğul, yavruların sokakta kalmaları durumunda ölebileceğini bu nedenle duyarsız kalamadığını dile getirdi.

Akoğul, cemaatin de yardımıyla yavrulara en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını, veteriner kontrolüyle beslenmelerini ve bakımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cami cemaatimiz sağ olsun her şeyi birlikte yaptık. Kendileri de besliyorlar. Allah razı olsun cemaatimden, bize çok yardımcı oluyorlar. Sahiplenecek bir aile bulursak sahiplendireceğiz. O zamana kadar camide bakmaya devam edeceğiz."

Cami cemaatinden Sezai Yeşildemir de Akoğul'un kedi yavrularını camiye getirmesinin ardından kendisine ellerinden geldiğince yardım ettiklerini söyledi.

Bakıma muhtaç yavruların her şeyiyle yakından ilgilendiklerini anlatan Yeşildemir, şunları kaydetti:

"Abdussamed hocamla kedilere birlikte bakıyoruz, çünkü anneleri öldü. Bakıma muhtaçlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Onlara biberonla süt içiyoruz, temizliklerini yapıyoruz. Onları dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyoruz. Akşamları hazırladığımız barınağa koyuyoruz."

